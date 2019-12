Mbappe strebt Olympia-Teilnahme an

via

via Sky Sport Austria

Fußball-Superstar Kylian Mbappe möchte beim olympischen Fußball-Turnier in Tokio 2020 dabei sein. “Aber dort zu spielen, liegt nicht nur in meiner Hand”, wies der 21-Jährige auf das Mitspracherecht seines Clubs Paris Saint Germain hin. “Wenn mein Club nicht will, dass ich dabei bin, werde ich das nicht versuchen durchzudrücken.”