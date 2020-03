Messi, Buffon & Co geben Tipps zum Händewaschen und Husten

via

via Sky Sport Austria

Der Fußball-Weltverband FIFA hat zusammen mit der Weltgesundheitsorganisation WHO die Kampagne “Kick out Coronavirus” gestartet. Mit einem Video in mehreren Sprachen wollen Fußball-Stars wie Lionel Messi ein Bewusstsein für fünf wichtige Handlungsweisen im Kampf gegen das Virus erzeugen.

In dem Video-Clip weisen 28 aktuelle und ehemalige Profis darauf hin, worauf es im Kampf gegen das Virus ankommt: Händewaschen mit Seife oder Desinfektionsmittel, in den Ellbogen niesen oder husten, nicht in die Augen, Nase oder Mund fassen, Abstand halten und insbesondere bei Unwohlsein zu Hause bleiben.

“Das Virus zeigt, wie verletzlich wir sind und wie global die Welt geworden ist. Das verlangt globale Lösungen”, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino auf einer Pressekonferenz bei der WHO in Genf. Die Weltgesundheitsbehörde erhofft sich, über den Fußball viele Millionen und vor allem junge Menschen zu erreichen. Zuvor hatte die FIFA bereits zehn Millionen US-Dollar (rund 9,1 Millionen Euro) zur Bekämpfung der Coronavirus-Krise gespendet.

(APA)