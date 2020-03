Messi mit emotionaler Botschaft an seine Fans

via

via Sky Sport Austria

Fußball-Star Lionel Messi nutzt seine Reichweite in den sozialen Netzwerken und appelliert an seine Fans, in Zeiten der Corona-Krise zuhause zu bleiben. Er ruft die Bevölkerung dazu auf, die Anweisungen der sanitären Einrichtungen und Behörden zum Schutz von Risikogruppen umzusetzen.

“Die Gesundheit muss immer an erster Stelle stehen”, äußert sich der 32-Jährige auf Instagram. Er betont: “Es ist eine außergewöhnliche Situation, und Ihr müsst die Anweisungen von Gesundheitsorganisationen und Behörden befolgen. Nur auf diese Weise können wir es effektiv bekämpfen.”

Auch für ihn und seine Familie seien es komplizierte Tage: “Wir sind besorgt darüber, was passiert, und wir möchten denen helfen, denen es am schlechtesten geht.” Er schicke all den Menschen Kraft, vor allen denen, die im Krankenhaus arbeiten.

Mit einem wichtigen Appell wendet er sich an seine Fans und Follower: “Es ist an der Zeit, Verantwortungsbewusst zu handeln und zuhause zu bleiben.” Dazu der Hashtag #bleibzuhause auf Spanisch und Englisch. “Es ist die beste Gelegenheit, die Zeit mit seinen Liebsten zu genießen”, schreibt er unter sein Foto, dass ihn mit zwei seiner drei Söhne zeigt.

Beitargsbild: