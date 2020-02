Napoli legt im Pokal-Hinspiel bei Inter vor

via

Der italienische Fußball-Erstligist SSC Neapel einen großen Schritt in Richtung Pokalfinale gemacht. Das Team von Trainer Gennaro Gattuso gewann das Halbfinal-Hinspiel der Coppa Italia beim Meisterschaftsaspiranten Inter Mailand 1:0 (0:0) und könnte beim Rückspiel am 5. März im eigenen Stadion den insgesamt zehnten Einzug ins Endspiel perfekt machen.

Zuletzt hatte Neapel in der Saison 2013/14 das Finale erreicht und damals auch den Titel gewonnen. Der Spanier Fabian Ruiz (57.) sorgte mit einem sehenswerten Schlenzer für das einzige Tor des Spiels.

Im zweiten Halbfinale treffen Rekordmeister Juventus Turin und der AC Mailand aufeinander. Das Hinspiel steigt am Donnerstag (20.45 Uhr) in Mailand. Das Finale der Coppa Italia findet am 13. Mai statt.

