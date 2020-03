ÖFB: Einstellung des Trainingsbetriebs

via

Der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) hat für das ganze Land eine Einstellung des Trainingsbetriebs angeordnet. Die drastische Maßnahme sei “in Abstimmung mit der Bundesliga und den Landesverbänden” erfolgt, teilte der Verband mit.

Nach der Einstellung des Liga-Spielbetriebes und der Nichtbesetzung von Schiedsrichtern für Testspiele hat der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) am Sonntag die nächste Maßnahme bekanntgegeben, um gegen das Coronavirus anzukämpfen. Die Ausbreitung habe zu “dramatischen Entwicklungen” geführt.

“Der Fußball ist gefordert, seinen Beitrag zu leisten, damit wir alle gemeinsam diese Krise meistern”, sagte ÖFB-Präsident Leo Windtner und fügte an: “Wir appellieren an alle Österreicherinnen und Österreicher, den Maßnahmen der Bundesregierung Folge zu leisten, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Beschränken Sie Ihre sozialen Kontakte auf ein absolutes Minimum. Bleiben Sie zu Hause, wenn es möglich ist!” Die Liga hatte am Donnerstag den gesamten Spielbetrieb “bis auf Weiteres” eingestellt.

