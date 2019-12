ÖFB-Gegner Niederlande holt Van Nistelrooy für EM

Österreichs EM-Gegner Niederlande hat zwei ehemalige Teamspieler in den Betreuerstab geholt. Ruud van Nistelrooy wird Fußball-Teamchef Ronald Koeman bei der paneuropäischen Endrunde von 12. Juni bis 12. Juli 2020 assistieren, der noch immer aktive Tormann Maarten Stekelenburg gehört ab sofort zum Trainerteam von “Oranje”. Das gab der niederländische Verband am Dienstag bekannt.

Der 43-jährige Van Nistelrooy ist aktuell U19-Coach bei PSV Eindhoven, sein Engagement ist auf den kommenden Sommer beschränkt. In der Vergangenheit war er im Nationalteam bereits Co-Trainer unter Guus Hiddink und Danny Blind. Für die Niederlande traf der ehemalige Legionär bei Real Madrid, HSV und Manchester United in 70 Spielen 35 Mal. Der 37-jährige Stekelenburg ist derzeit bei Everton in der Premier League als Ersatztormann engagiert.

Österreich trifft im zweiten Spiel von Gruppe B am 18. Juni in der Amsterdam Arena auf die Niederlande.

(APA)

Artikelbild: GETTY Images