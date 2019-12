ÖFB-Kicker mit den größten Marktwert-Verlusten 2019

via

via Sky Sport Austria

Das Fußballjahr 2019 neigt sich dem Ende zu. Sky Sport hat für euch zum Jahresabschluss die ÖFB-Kicker, mit den größten Marktwert-Verlusten seit dem 01.01.2019 aufgelistet.

Marko Arnautovic (Shanghai SIPG) – Zu Beginn des Jahres lag der Marktwert des 30-Jährigen noch bei 35 Mio. Euro. Sein Wechsel nach China schlug sich allerdings negativ auf seinen Marktwert aus. Der aktuelle Marktwert von Arnautovic beträgt 20 Mio. Euro.

Michael Gregoritsch (FC Augsburg) – Michael Gregoritsch kommt derzeit beim deutschen Bundesligisten nicht über die Reservistenrolle hinaus. Nach 17 Spieltagen hält der Österreicher bei sechs Einsätzen. Torbeteiligung gelang dem Stürmer dabei keine. Sein Marktwert fiel um satte 65 Prozent und liegt nun bei 7 Mio. Euro. Zu Jahresbeginn wies Gregoritsch noch einen Marktwert von 20 Mio. Euro auf.

Guido Burgstaller (Schalke 04) – 15 Bundesligaspiele in der Saison 2019/20- null Tore, zwei Vorlagen. Der Stürmer wartet noch immer auf seinen ersten Saisontreffer im Dress der “Königsblauen”. Auch der Marktwert des Legionärs fiel rasant von 9 Mio. Euro auf nun 3 Mio. Euro.

Kevin Wimmer (Royal Mouscron) – Der 27-Jährige absolvierte in der Hinrunde elf Spiele für den belgischen Erstligisten. In den letzten vier Spielen wurde die Leihgabe von Stoke City allerdings nicht mehr für den Kader berücksichtigt. Sein Marktwert veränderte sich um 60 Prozent, von 7,5 Mio. Euro auf 3 Mio. Euro.

Georg Margreiter (1. FC Nürnberg) – Der Innenverteidiger musste den größten Marktwertverlust hinnehmen. Sein Marktwert fiel um satte 76 Prozent und liegt nun bei 600 Tsd. Euro.

Raphael Holzhauser (K. Beershot V.A.) – In Sachen Marktwert musst der Ex-Austrianer einen deutliche Verlust in Kauf nehmen. Sein Marktwert veränderte sich von 3 Mio. Euro zu Jahresbeginn auf 1,2 Mio. Euro zu Jahresende. Sportlich läuft es bei dem zentralen Mittelfeldspieler allerdings sehr gut. In 20 Einsätzen erzielte Holzhauser sieben Treffer und bereitete fünf weitere Tore vor.

Quelle: transfermarkt.at

Bild: GEPA