Offiziell: Sollbauer wechselt zu Barnsley

Mit Michael Sollbauer ist der nächste WAC-Akteur, der Ex-Trainer Gerhard Struber auf die Insel gefolgt ist. Der Innenverteidiger wechselte am Freitag zum englischen Fußball-Zweitligisten FC Barnsley, wie die Wolfsberger bekannt gaben. Sollbauers Vertrag bei den Kärntnern wäre im Sommer ausgelaufen. Als Ablösesumme für den 29-Jährigen wurden rund 500.000 Euro kolportiert. Sollbauer erhält bei den Engländern einen Vertrag bis Sommer 2022.

Struber war Ende November zu Barnsley gewechselt. Beim Club aus der League Championship standen mit Patrick Schmidt und Samuel Sahin-Radlinger damals schon zwei Österreicher unter Vertrag. Anfang Jänner ging dann Mittelfeldspieler Marcel Ritzmaier vom WAC nach England. Nun folgte WAC-Kapitän Sollbauer. Der Kärntner spielte über neun Jahre für die Lavanttaler, mit denen er den Aufstieg in die Bundesliga schaffte. Sollbauer brachte es auf über 300 Spiele für die “Wölfe”. Die Anzeichen auf seinen Wechsel hatten sich in den vergangenen Tagen verdichtet.

Der nun von Ferdinand Feldhofer trainierte WAC befindet sich derzeit im Trainingslager in der Türkei. Als Testkandidat ist Offensivspieler Cheikhou Dieng mit an Bord. Der 26-jährige Senegalese spielte in Österreich bereits für Wacker Innsbruck und den SKN St. Pölten.

