Pfeifenberger-Debüt in Litauen missglückt

Heimo Pfeifenberger hat beim litauischen Fußball-Topclub FK Suduva keinen guten Einstand gefeiert. Der Double-Champion verlor am Samstagabend im Supercup gegen Vizemeister Zalgiris Vilnius mit 0:1.

Zalgiris revanchierte sich dank eines Tors in der 88. Minute für die 0:2-Supercup-Niederlage 2019 im direkten Duell. Pfeifenbergers Hoffnungen auf das Triple wurden damit gleich zum Auftakt gestoppt.

Thomas Salamon und Mihret Topcagic standen beim Club aus Marijampole in der im mehr als 3.000 Zuschauer fassenden und überdachten Sportima-Stadion in Vilnius ausgetragenen Partie in der Startformation, Rückkehrer Daniel Offenbacher, der bei seinem rumänischen Ex-Club FC Hermannstadt mehrere Monate kein Geld bekommen hatte, wurde gegen Ende der zweiten Hälfte eingetauscht.

Die Ligasaison startet für Suduva am kommenden Wochenende.

(APA)

Beitragsbild: GEPA