Pogba startet Spendenaufruf für den Kampf gegen COVID-19

Fußball-Weltmeister Paul Pogba hat an seinem 27. Geburtstag einen Spendenaufruf für den Kampf gegen das Coronavirus gestartet. Sollte er mit seiner Aktion 27.000 Pfund (ca. 29.700 Euro) erreichen, werde er die Summe verdoppeln, schrieb der Mittelfeldspieler vom englischen Rekordmeister Manchester United auf Facebook.

“Heute ist mein Geburtstag, und ich bin dankbar dafür, dass meine Familie, meine Freunde und ich gesund sind. Dennoch ist derzeit nicht jeder gesund. In Zeiten wie diesen müssen wir zusammenhalten”, schrieb Pogba, der die Aktion gemeinsam mit dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (Unicef) ins Leben rief.

Click on the link to help fight the war against #COVID19https://t.co/FTA7936t07 pic.twitter.com/Wbui94Nua4

— Paul Pogba (@paulpogba) March 15, 2020