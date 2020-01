Reals Scouting-Paradies Brasilien: Nächster Kaka im Anflug

Vinicius Junior, Eder Militao, Rodrygo und nun wohl Reinier. Real Madrid spezialisiert sich immer mehr auf brasilianische Talente, die in der Vergangenheit nicht nur in den eigenen Reihen für Furore sorgten.

Der Wechsel des 17-jährigen Ausnahmespielers Reinier scheint kurz bevor zu stehen. Wie die vereinsnahe Sportzeitung Marca berichtet, nehmen die Königlichen rund 30 Millionen Euro für die Verpflichtung des Flamengo-Kickers in die Hand. Sollte es zu dem Deal kommen, hätte der spanische Rekordmeister binnen zwei Jahren etwa 170 Millionen Euro für brasilianische Talente ausgegeben.

Reinier der nächste Meilenstein in der Brasilien-Historie

Die vier Talente sollen eine neue Ära bei den Madrilenen prägen, die bereits in der Vergangenheit auf Brasilianer gesetzt haben. Roberto Carlos, Ronaldo oder Kaka sind nur einige große Namen, die ihr südamerikanisches Temperament im Estadio Santiago Bernabeu versprühten. Aus keinem anderen Land außer Spanien kamen so viele Spieler einer Nation für die Königlichen zum Einsatz (28).

Reinier, der die neueste Errungenschaft Reals werden dürfte, wurde nicht nur von der Presse als “neuer Kaka” umjubelt. “Er wirkt sehr schmächtig, sehr schwach, aber er ist stark und ausdauernd. Es hat mich überrascht, dass er mit 17 immer den richtigen Ball spielt – er hat seinen Kopf immer oben und hat Tore im Sinn”, adelte Mannschaftskollege Felipe Luis, der jahrelang die linke Seite von Stadtrivale Atletico bearbeitete.

Rodrygo und Vinicius – ist ein Neymar dabei?

Ob der talentierte Spielmacher sich durchsetzen kann, ist trotz großartiger Veranlagungen noch nicht gesagt. Die beiden Flügelstürmer Vinicius und Rodrygo kämpfen schließlich auch noch immer mit einigen Schwierigkeiten. Verglichen mit Neymar, der einen ähnlichen Werdegang beim großen Rivalen FC Barcelona hingelegt hat, fehlt im Spiel der jungen Angreifer noch die Konstanz. Der Superstar war bei seinem Wechsel aus Santos nach Spanien allerdings auch “schon” 21 Jahre alt.

Vinicius kam in der vergangenen Spielzeit ein wenig in Fahrt, steht in dieser Saison mit sporadischen 16 – oft kurzen – Einsätzen aber erst drei Scorerpunkten. Rodrygo scheint dagegen mehr Vertrauen vom Trainer zu bekommen. Nach spielzeitarmen ersten Wochen kommt der Neuzugang mittlerweile auf 14 Spiele im Profikader, in denen ihm sechs Treffer und zwei Vorlagen gelangen. Stammspieler ist der 18-Jährige jedoch noch nicht.

Landsmänner in den eigenen Reihen als Vorbilder

Vorbilder für die Talente um Reinier könnten neben Neymar aber auch Mannschaftskameraden sein. Die beiden Real-Spieler Casemiro und Marcelo sind in den vergangenen Jahren zu festen Größen im Team des Champions-League-Rekordsiegers geworden. Letzterer war über Jahre unumstrittene Nummer eins auf der linken Defensivseite und absolvierte 496 Pflichtspiele für Real. Mehr Partien bestritt nur ein anderer Gastarbeiter: Brasilianer Roberto Carlos (527).

Real Madrid und Brasilianer – eine Erfolgsgeschichte die mit den jüngsten Neuerwerbungen in die nächste Runde gehen könnte. Ob am Ende ein Neymar oder Kaka dabei ist, wird sich zeigen.

(skysport.de)

Beitragsbild: Getty Images