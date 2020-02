Remis gegen Sheffield: Barnsley stoppt Niederlagenserie

Barnsley hat seine Niederlagenserie am Samstag gestoppt. Die Mannschaft von Trainer Gerhard Struber erkämpfte nach vier Pflichtspiel-Niederlagen in Folge in der englischen Fußball-League-Championship ein 1:1-Heimremis gegen Sheffield Wednesday. Der Rückstand des weiter Vorletzten auf den ersten Nichtabstiegsplatz wuchs trotzdem auf bereits acht Punkte an.

Michael Sollbauer spielte in der Innenverteidigung durch, Stürmer Patrick Schmidt wurde in der 83. Minute eingetauscht. Marcel Ritzmaier fehlte neuerlich wegen seiner Knieblessur, Goalie Samuel Sahin-Radlinger war ebenfalls verletzungsbedingt zum Zuschauen verdammt.

