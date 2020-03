via

via Sky Sport Austria

Die 54. Folge von Ruf Mich An ist wahrlich eine außergewöhnliche. Aufgrund des sich rasant ausbreitenden Coronavirus sind nahezu alle Sportarten vorerst abgesagt bzw. bereits vorzeitig beendet. Sky Moderator Johannes Brandl telefoniert mit Italien-Legionär Robert Gucher. Er spielt für den AC Pisa in der Serie B und befindet sich seit zwei Tagen in häuslicher Quarantänte. Im Norden Italiens herrscht großteils eine empfohlene Ausgangssperre.