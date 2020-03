In der 56. Folge von Ruf Mich An – der ABSTAUBER Podcast telefoniert Johannes Brandl mit Australien-Legionär Richard Windbichler. Der Österreich spielt in der Australischen Hyundai A-League und steht aktuell bei Melbourne City FC unter Vertrag. Die A-League ist aktuell eine der wenigen Fußball-Ligen weltweit, die ihren Spielbetrieb noch nicht eingestellt hat. Sky überträgt die Partie Newcastle Jets – Melbourne City FC am Montag ab 9:30 Uhr live auf Sky Sport 2 HD.

Jetzt abonnieren & anhören