“Ruf mich an” mit Romano Schmid

Die Tipico Bundesliga ist zurück, die ABSTAUBER natürlich auch. In der 50. Folge haben die ABSTAUBER wieder im Telefonbuch der österreichischen Bundesliga-Spieler gewühlt. Dieses Mal am anderen Ende der Leitung: Romano Schmid. Der Offensivspieler vom Wolfsberger AC spricht mit den ABSTAUBERN unter anderem über die Zu- und Abgänge, was die Initialen “Zauberer” auf seinen Fußballschuhen bedeutet und über seine Zeit bei Red Bull Salzburg. Außerdem gibt uns der 20-Jährige Einblick in die Whats App Gruppe der Lavanttaler.

Die ganze Folge von den ABSTAUBERn gibt es auf www.dieabstauber.at