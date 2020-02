Salzburg trifft in Youth League-Achtelfinale auf Derby County

Der Fußball-Nachwuchs von Red Bull Salzburg trifft im Achtelfinale der UEFA-Young-League auf den englischen Club Derby County. Der Aufsteiger wird in einem Duell am 3. oder 4. März in Grödig ermittelt, wie Salzburg nach der Auslosung in Nyon am Freitag mitteilte. Die “Jungbullen” hatten diese Woche Titelverteidiger FC Porto im Elfmeterschießen eliminiert.

Derby County setzte sich im Play-off gegen Borussia Dortmund durch. Die Mannschaft holte in der vergangenen Saison in England den Titel in der U18-Meisterschaft. Schaffen die Salzburger die Hürde, würden sie im Viertelfinale des Bewerbs auf den Gewinner der Partie zwischen Atalanta Bergamo und Olympique Lyon treffen.

