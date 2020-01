Schwere Vorwürfe: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Ilsanker

Laut den “Salzburger Nachrichten” ermittelt die Staatsanwaltsschaft gegen ÖFB-Spieler Stefan Ilsanker. Es wurde “ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verbrechens der Vergewaltigung eingeleitet”, erklärt ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Ilsanker wurde auf freiem Fuß angezeigt. Für den 30-Jährigen gilt die Unschuldsvermutung.

Eine 26-jährige Salzburgerin belastet den österreichischen RB Leipzig-Legionär schwer. Sie zeigte den 30-jährigen Salzburger wegen Vergewaltigung an. Die “SN” berichten, dass sich der mutmaßliche Übergriff am 4. Jänner dieses Jahres in einer Wohnung in Salzburg zugetragen habe. Mehrere Personen sollen anwesend gewesen sein, reichlich Alkohol wäre im Spiel gewesen, so die Tageszeitung.

