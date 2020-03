SEI DABEI: Morning Workout mit Stefan Maierhofer auf Instagram LIVE

View this post on Instagram

Na, fällt euch schon die Decke auf den Kopf? 🤯 Ab morgen starten wir GEMEINSAM fit in den Tag 🏋🏼‍♂️🏋🏽Für alle, die zu Hause sind, gibt es ab 9 Uhr ein 30-minütiges Morning Workout mit Stefan Maierhofer aka @major_stm LIVE auf INSTAGRAM @skysportaustria 💪🏻 Alles was ihr benötigt, ist eine Sportmatte und lockere (Sport-)Kleidung. Alle Übungen werden gut erklärt und sollten von allen zu bewältigen sein. Jeder wie er kann. Gemma! Gemeinsam! : : An dieser Stelle ein Großes Dankeschön an Helferinnen & Helfer für euren unermüdlichen Einsatz für Österreich. Danke 🙏🏽 Das Workout speichern wie ab und stellen es dann On Demand zur Verfügung. : : : #StayATHome #Staythefuckhome #undwasmachstduso? dieabstauber #staystrong #trainhard #fitmitmajor #skysport #staypositive #quarantäne