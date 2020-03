SFV-Präsident positiv auf das Coronavirus getestet

Der Zentralpräsident des Schweizerischen Fußballverbands (SFV), Dominique Blanc, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 70-Jährige hatte sich testen lassen, nachdem er Halsschmerzen und leichten Husten verspürt hatte. Nun befinde er sich in häuslicher Quarantäne.

“Ich fühle mich zurzeit einigermaßen wohl. Ich spüre einzig leichte Grippesymptome”, wurde Blanc am Sonntag in einer SFV-Mitteilung zitiert. Der Verbandssitz in Muri wurde nach Bekanntwerden des Befundes am Sonntag in der Früh bis auf Weiteres geschlossen. Der Schweizer Fußball ruht derzeit wegen der Coronavirus-Pandemie bis 30. April.

(APA)