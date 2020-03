via

via Sky Sport Austria

Cristiano Ronaldo will in Zeiten der Coronavirus-Krise der Allgemeinheit helfen.

Der Juve-Star wandelt seine Unterkünfte in Portugal in Krankenhäuser um, die kostenlos genutzt werden können. CR7 übernimmt die Kosten für Ärzte und Mitarbeiter. Das berichtet die Marca. Derzeit befindet sich Ronaldo in seiner Heimat Madeira.

Video enthält Produktplatzierungen

Beitragsbild: Getty Images