(APA) – Gerhard Struber hat im Kampf um den Klassenerhalt in der englischen Fußball-League-Championship den nächsten Rückschlag kassiert. Sein Club Barnsley verlor am Dienstagabend zu Hause gegen Preston North End klar 0:3 und damit zum zweiten Mal in Folge. Der Rückstand des Liga-22. auf den ersten Nichtabstiegsplatz beträgt vier Punkte.

Samuel Sahin-Radlinger im Tor und Marcel Ritzmaier spielten durch. Patrick Schmidt kam ab der 75. Minute zum Einsatz.

