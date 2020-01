Top-Marktwerte & deren Faktoren: Das sind die 20 wertvollsten Spieler

via

via Sky Sport Austria

Das Winter-Transferfenster ist geöffnet und die Vereine haben bereits fleißig eingekauft. Mit Dejan Kulusevski für 35 Millionen Euro hat Juventus Turin den bislang teuersten Wintertransfer getätigt. Doch für welche Spieler müsste man aktuell das meiste Geld hinlegen? Sky Sport gibt den Überblick.

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar und Co. – die Superstars der Szene sorgen für Begeisterung in den Stadien, heimsen zahlreiche individuelle Trophäen und Titel mit ihren Vereinen ein. Zudem erfreuen sie sich auch in den sozialen Medien einer großen Anhängerschaft. Doch ist dies auch gleichbedeutend mit einem hohen Marktwert?

KPMG ermittelt Marktwerte der Spieler

Das Wirtschaftsprüfungsunternehmen KPMG beschäftigt sich mit dieser Thematik und ermittelt viermal im Jahr den Marktwert eines Spielers. Grundlage für die Festlegung sind keine Forendiskussionen oder Schätzungen, sondern große Zahlenmengen, die auf Basis tausender Transfers der vergangenen Jahre gewichtet werden.

Die Faktoren zur Ermittlung des Marktwertes

Alter des Spielers

Position

Vertragsdauer

persönliche Spielstatistik im Verein UND im Nationalteam

Anzahl der Follower in den sozialen Medien und damit das Medienpotential

Wettbewerbsfähigkeit der Liga

Abhängigkeit der Mannschaft von einzelnen Spielern

ökonomische Situation des Klubs

Auf Grundlage dieser Faktoren präsentiert Sky Sport Euch die aktuell 20 wertvollsten Spieler. Klickt Euch in der Bildergalerie durch!

