Trikots geleakt: City im Mosaik-Design, Barca mit pinker Premiere

Die Saison 2019/20 ist noch in vollem Gange, da werden bereits die ersten Trikots für die kommende Spielzeit geleakt, nun auch die neuen Outfits von Manchester City und dem FC Barcelona. Sky Sport stellt sie euch vor.

Manchester City macht auch in dieser Saison seinem Spitznamen alle Ehre und läuft in „himmelblau” auf. Allerdings erinnert das Dress dabei an ein Mosaik.

Der FC Barcelona hingegen sorgt für eine Premiere. Nachdem im Netz bereits das Heim- und Auswärtstrikot aufgetaucht sind, erschien nun das dritte Trikot. Erstmals in der Klubhistorie laufen Messi und Co. in pink auf. Die Ränder und Logos sind in den Farben schwarz und petrol abgesetzt.