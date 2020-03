VIDEO: 18-jähriger Ajax-Keeper überragt im Elfmeterschießen und wird zum Helden

via

via Sky Sport Austria

In der UEFA Youth League sorgte am Dienstagabend ein 18-jähriger Ajax-Torhüter für Schlagzeilen. Im Achtelfinalspiel gegen Atletico Madrid stand es bis zur 90. Minute 0:0. Dann hatte Ajax-Coach Johnny Heitinga eine geniale Idee. Er wechselte vor Ablauf der regulären Spielzeit den Torhüter, brachte in der 3. Minute der Nachspielzeit Daan Reiziger für Calvin Raatsie.

Und das erwies sich als Glücksfall für die U19 des niederländischen Spitzenklubs. Denn gleich nach Ende der regulären 90 Minuten ging es ins entscheidende Elfmeterschießen, in dem sich dei Mannschaft von Johnny Heitinga mit 6:5 durchsetzte.

Daan Reizinger mutierte zum “Elfer-Killer”, parierte gleich drei Strafstöße der Spanier, ehe er den letzten und entscheidenden Penalty im Stile eines Weltklassespielers im Kreuzeck versenkte und zum Helden wurde.

VIDEO: Daan Reiziger pariert und trifft selbst

Quelle: @afcajax Instagram

Bild: Getty Images