VIDEO: Alex Kristan als Andreas Herzog in Quarantäne

Wie in den letzten Tagen bereits berichtet müssen Andreas Herzog und Willi Ruttensteiner in Israel für 14 Tage in Quarantäne bleiben. Für die beiden Österreicher, die in Israel als Teamchef und Sportdirektor tätig sind, eine neue Situation.

Nun hat Comedian Andreas Herzog – imitiert von Alex Kristan, einen ersten, nicht ganz ernst gemeinten Lagebericht aus dem Hotelzimmer veröffentlicht.

Andreas Herzog hat sich bereits via Instagram aus seinem Hotelzimmer gemeldet.

Quelle: Alex Kristan auf Facebook