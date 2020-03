VIDEO: Erstes Tor für Newcastle! Fans feiern Lazaro

Österreichs Fußball-Teamspieler Valentino Lazaro (47.) durfte am Dienstagabend über sein erstes Tor für Newcastle United und nach einem 3:2-Sieg bei Zweitligist West Bromwich über den Viertelfinal-Aufstieg im FA-Cup jubeln.

Lazaro, der erst im Winter von Inter Mailand auf die Insel gewechselt war, traf zum zwischenzeitlichen 3:0. Dieses Tor war letztlich der Siegtreffer, da der Championship-Spitzenreiter in der 93. Minute noch auf 2:3 verkürzte. Nach der Partie ging der ÖFB-Spieler in die “Kurve” und filmte sich dabei.

Szene im VIDEO:

Video enthält Produktplatzierungen



Die Fans feierten ihn und die Mannschaft mit dem altbekannten Song: “Don’t take me home, please don’t take me home. I just don’t wanna go to work, I wanna stay here and drink all ya beer! Please don’t, please don’t take me home!“

(APA/ Red.)

Beitragsbild: Valentino Lazaro Instagram Video Screenshot