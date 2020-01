“Wandervogel” Avdijaj zieht nach Schottland weiter

Ex-Sturm Graz-Spieler Donis Avdijaj (23) wird zum Wandervogel: Nach nur einem halben Jahr beim türkischen Fußball-Erstligisten Trabzonspor unterschrieb der langjährige Schalker am Montag beim schottischen Liga-Schlusslicht Heart of Midlothian aus Edinburgh einen Vertrag bis Saisonende.

Schalke hatte den in Osnabrück geborenen Avdijaj im Januar 2018 an Roda Kerkrade verliehen und im August 2018 an Willem II Tilburg verkauft, in Tilburg wurde sein Vertrag vorzeitig aufgelöst. Daraufhin wechselte er in die Türkei, wo sein Vertrag nun im gegenseitigem Einverständnis aufgelöst wurde. Avdijaj spielte für SK Sturm Graz zwischen Jänner 2015 und Juni 2016.

(SID)

Beitragsbild: GEPA