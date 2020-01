Weltweiter Transferrekord im Profi-Fußball

via

via Sky Sport Austria

(APA/dpa) – Der Profi-Fußball hat weltweit im vergangenen Jahr einen Transferrekord aufgestellt. Im Männerbereich wurden Wechsel in Höhe von umgerechnet 8,14 Milliarden Euro abgewickelt. Die Summe stieg im Vergleich zum Vorjahr um 5,8 Prozent. Das gab der Weltverband FIFA am Mittwoch in seinem jährlichen Bericht bekannt.