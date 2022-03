Fußball-Profi Dzyuba: „Ich bin stolz, Russe zu sein“

Der russische Fußball-Nationalspieler Artem Dzyuba kritisiert den Umgang mit russischen Sportlern während des Ukraine-Krieges. „Krieg ist beängstigend. Aber ich bin schockiert von menschlicher Aggression und Hass“, schrieb der 33-jährige Stürmer auf Instagram. „Ich bin gegen eine Diskriminierung auf Grundlage von Nationalität.“

Er schäme sich nicht für seine Nationalität. „Ich bin stolz, Russe zu sein. Und ich verstehe nicht, warum Athleten leiden müssen“, schrieb Dzyuba, der aktuell für Zenit St. Petersburg spielt. Er sei gegen eine Doppelmoral. „Warum sagen immer alle, dass sich der Sport aus der Politik raushalten soll, aber bei erster Gelegenheit, wenn es gegen Russland geht, wird dieses Prinzip vollständig vergessen?“

Der Krieg werde enden, aber menschliche Beziehungen würden bleiben, schrieb Dsjuba mit Blick auf andere Sportler, die das Verhalten der russischen Athleten in den vergangenen Tagen kritisiert hatten. „Und an einige Kollegen, die in Villen in England auf ihrem Hintern sitzen und böse Dinge sagen: Das kann uns nicht kränken, wir verstehen das alle!“

(APA) / Bild: Imago