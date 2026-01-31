Fußball-Super-GAU in China! 73 lebenslange Sperren & Strafen für 13 Klubs

Beben im chinesischen Fußball: Wie der nationale Verband bekanntgab, wurden der frühere Nationalteamtrainer Tie Li sowie 72 weitere Personen lebenslang von sämtlichen Aktivitäten im Fußball ausgeschlossen. Zudem erhielten knapp einen Monat vor Saisonbeginn insgesamt 13 Profiklubs Punktabzüge für die Saison 2026 sowie empfindliche Geldstrafen.

Unter den bestraften Vereinen befinden sich mehrere Klubs aus der Chinese Super League, der höchsten Spielklasse Chinas, darunter Beijing Guoan, Vorjahresmeister Shanghai Port, Tianjin Jinmen Tiger und Shanghai Shenhua. Neun von 16 CSL-Klubs starten mit Minuspunkten in die kommende Saison. Die Geldstrafen für die Vereine liegen zwischen 200.000 und 1.000.000 Yuan (rund 24.000 bis 120.000 Euro). Den höchsten Punktabzug von zehn Zählern müssen Tianjin Jinmen Tiger und Shanghai Shenhua hinnehmen.

Der Verband verkündete die Maßnahmen nach einem Treffen mit den Behörden zur Bekämpfung von Spielmanipulation und Glücksspiel, ein Problem, das den chinesischen Fußball immer wieder erschüttert.

Ende 2024 war Tie Li, der früher unter anderem für den FC Everton spielte, von einem Gericht wegen Korruption zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Damit reiht sich der 48-Jährige in die lange Liste prominenter Fußballer ein, die von der staatlichen Anti-Korruptions-Kampagne im chinesischen Fußball betroffen sind.

Foto: IMAGO