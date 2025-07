Fußballrowdys attackieren Auto-Insassen in Oberösterreich

Eine Gruppe von 20 Fußballrowdys ist in der Nacht auf Sonntag auf dem Autobahnrastplatz Hainbach in Schörfling am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) auf drei Männer im Alter von 17 bis 20 Jahren losgegangen.

Das aus dem Salzburger Bezirk St. Johann im Pongau stammende Trio wurde bei der Attacke verletzt. Der Fanbus mitsamt den Angreifern, der sich gerade auf der Heimreise nach einem Auswärtsspiel befunden hatte, wurde später von der Polizei angehalten.

Der Grund für den Angriff war Gegenstand von Erhebungen, wie die Polizei in einer Presseaussendung mitteilte. Im Bereich der Lkw-Parkplätze standen zwei Autos, in denen insgesamt fünf Personen saßen. Der verletzte 17-jährige Russe und die beiden 20-Jährigen aus dem Irak und aus Österreich wählten den Notruf, nachdem sich der Bus der Rowdys wieder auf die Weiterfahrt gemacht hatte. Die beiden Fahrzeuge auf dem Parkplatz wurden von den Fußball-Fans beschädigt. Die Polizei hielt den Fußball-Bus später bei Mondsee an, um die Daten der 20 Personen festzustellen.

(APA) / Bild: GEPA