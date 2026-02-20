Fußverletzung: Misolic vor längerer Zwangspause

Österreichs aktuell einziger Top-100-Tennisspieler, Filip Misolic, muss eine längere Verletzungspause einlegen.

Nach seiner Aufgabe beim Challenger in Lille wegen starker Schmerzen im rechten Fuß wurde bei einer MRT-Untersuchung eine Ruptur der Plantarfaszie diagnostiziert. Dies berichtet die „Kleine Zeitung“ in ihrer Freitag-Ausgabe. Laut einer ersten Prognose des Arztes wird Misolic rund acht Wochen ausfallen. Misolic möchte aber noch eine Zweitmeinung einholen.

(APA) / Bild: Imago