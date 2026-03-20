GAK gegen WSG Tirol auf Revanche aus

In Innsbruck hat die WSG den Grazer AK zu Gast. Vor zwei Wochen gewannen die Tiroler an gleicher Stelle das Duell mit den Steirern.

„Was in der Vergangenheit war, zählt nichts mehr, wir starten wieder bei Null“, betonte WSG-Coach Philipp Semlic. Seine Mannschaft hatte zum Auftakt der Quali-Gruppe 1:2 in Ried verloren, während der GAK mit einem 2:0-Heimsieg im Rücken die Reise antritt. Bei der WSG könnte Matthäus Taferner nach überstandener Verletzung wieder in den Kader zurückkehren.

Das Spiel gibt es am Samstag, ab 16:30 Uhr live bei Sky Sport Austria – streame mit Sky X!

Der GAK könnte derweil mit einem Auswärtserfolg – es wäre der erste seit November – in der Tabelle nach oben klettern und die Wattener überholen. Zwei Punkte beträgt der Rückstand der Truppe von Trainer Ferdinand Feldhofer, dessen Lazarett kleiner wird. „Tobias Koch ist wieder voll einsatzfähig, zudem haben wir Jacob Italiano letzte Woche zum richtigen Zeitpunkt ausgewechselt, sodass auch er uns zur Verfügung stehen wird.“

(APA) / Bild: GEPA