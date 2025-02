GAK hat gegen Klagenfurt weiteren Punktezuwachs im Visier

Der GAK kämpft am Samstag im Fußball-Bundesligaspiel bei Austria Klagenfurt (ab 16:15 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria – streame mit dem Sky X-Traumpass) um die Fortsetzung seines gelungenen Jahresstarts. Vier Punkte schauten für den Aufsteiger aus den ersten beiden Partien heraus, in dieser Tonart soll es auch am Wörthersee weitergehen. Allerdings wartet mit den Kärntnern ein Gegner, der seit dem Jahreswechsel ebenfalls noch ungeschlagen ist.

Deren Trainer Peter Pacult sprach im Vorfeld von einer „50:50-Partie. Es wird viel auf die Tagesverfassung ankommen. Zuletzt gab es gegen Hartberg ein 1:1, das den Wiener nicht wirklich zufriedenstellte. „Am Samstag müssen wir ein anderes Gesicht zeigen“, forderte Pacult. Als Blaupause könnte die Leistung in der ersten Hälfte beim 1:1 gegen Red Bull Salzburg vor zwei Wochen dienen. „An diesen Auftritt wollen wir anschließen“, erklärte Pacult.

GAK mit Poms auf Erfolgsweg

Sein Club liegt als Zehnter einen Zähler vor dem elftplatzierten GAK. Coach Rene Poms holte mit den Grazern seit seinem Amtsantritt im vergangenen Oktober 12 Punkte aus acht Partien. „Uns zeichnet als Mannschaft aus, dass alle an einem Strang ziehen und das mittragen“, sagte der Steirer.

Poms outete sich als „Riesen-Fan“ von Pacult. „Ich habe größte Wertschätzung für ihn. Er muss jedes Jahr eine neue Mannschaft aufbauen.“ Auch Neo-Klagenfurt-Verteidiger Martin Hinteregger hat es dem 49-Jährigen angetan. „Er ist ein Spieler von Qualität und Mentalität, und Mentalität verlernt man nicht. Er hat sicher ein gutes Fitnesslevel erreicht. Das ist ein Top-Bundesligaspieler, der Klagenfurt gut tut.“ Die Kärntner Austria sei „eine kompakte, laufstarke Mannschaft. Wir müssen für alles gewappnet sein, um dort zu reüssieren“, warnte Poms.

Text: APA

Beitragsbild: GEPA