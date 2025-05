GAK-Kapitän Perchtold beendet Karriere

GAK-Urgestein Marco Perchtold beendet mit Saisonende seine aktive Karriere als Profifußballer. Das gab der 36-Jährige am Mittwoch via Vereinsaussendung offiziell bekannt.

„Ich blicke auf eine wunderschöne Karriere zurück – mit vielen Emotionen und besonderen Menschen, auf die ich sehr stolz bin“, sagte Perchtold.

Perchtold war 2003 im Alter von 15 Jahren in die Jugend des GAK gewechselt und verließ den Verein im Jahr 2008. 2017 kehrte er von Bundesligist SKN St. Pölten zu seinem Jugendverein zurück, der damals noch in der Landesliga Steiermark kickte. Seitdem hatte Perchtold großen Anteil am Aufstieg der Rotjacken in die Regionalliga Mitte, die 2. Liga bis hinauf in die Bundesliga. 259 Mal lief Perchtold insgesamt für den GAK auf.

In der laufenden Saison kam Perchtold beim Aufsteiger zu 21 Pflichtspieleinsätzen. Mit dem Führungstreffer im Grazer Derby Anfang März sorgte der gebürtige Grazer nochmal für ein persönliches Karriere-Highlight.

Video: Perchtold trifft im Grazer Derby zur GAK-Führung

Die Grazer schreiben auf ihrer Homepage: „Ein GAK 1902 ohne dich, lieber Marco, ist eigentlich nicht vorstellbar. Den muss man sich aber auch nicht vorstellen, weil du für immer ein unglaublich großer Teil dieser Geschichte, unserer Geschichte, bist. Du bist und bleibst einer von denen, die immer dableiben werden, auch wenn sie physisch nicht mehr da sind. Danke für so viel, Marco! Danke für jede einzelne Minute. Am Platz und abseits davon. Du warst ein Leuchtturm! DANKE!“

Bild: GEPA