GAK verlängert mit Spielerduo

Der Grazer AK hat die Verträge mit Torhüter Christoph Nicht und Flügelspieler Thomas Schiestl um zwei Jahre bis Sommer 2027 verlängert. Das gab der Klub am Freitag offiziell bekannt.

Nicht ist dritter Goalie beim GAK und geht durch die Verlängerung in seine bereits siebte Saison bei den Rotjacken. In der vergangenen Spielzeit absolvierte der 31-Jährige ein Pflichtspiel für die Grazer – beim ÖFB-Cup-Aus gegen SW Bregenz (1:2).

„Christoph Nicht ist ein absoluter Teamplayer, der in seiner Rolle als dritter Torwart extrem wichtig für die ersten beiden Goalies ist. Mit seiner Erfahrung, Disziplin und seinem Teamgeist bringt er außerdem einen großen Mehrwert für das gesamte Mannschaftsgefüge mit“, sagte GAK-Sportdirektor Elsneg zur Personalie.

Sechs Bundesliga-Einsätze für Schiestl

Schiestl trägt seit drei Jahren das GAK-Trikot und kam in der abgelaufenen Saison zu sechs Bundesligaspielen. In Runde 24 gegen den LASK sah er aufgrund einer obszönen Geste nach Schlusspfiff die Rote Karte.

Griff in den Schritt! Rot für Schiestl

„Thomas Schiestl hat in seinen ersten Bundesligaeinsätzen auf einer für ihn neuen Position sehr starke Leistungen gezeigt. Eine Sprunggelenksverletzung mit größeren Schmerzen hat ihn zwar in den letzten Wochen leider etwas zurückgeworfen, aber wir sehen in ihm sehr großes Potenzial und freuen uns, dass er auch in der kommenden Saison Teil der GAK-Familie bleibt“, sagte Elsneg.

Bild: GEPA