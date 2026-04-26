Gala gegen Freiburg! BVB fixiert CL-Ticket

Mit einer Galavorstellung ist Borussia Dortmund zum zehnten Mal nacheinander in die Champions League gestürmt.

Der effiziente BVB bezwang am Sonntag seinen Lieblingsgegner SC Freiburg 4:0 (3:0) und löste somit bereits am 31. Spieltag sein Ticket für die Königsklasse. Bei noch drei zu absolvierenden Spielen kann Dortmund nicht mehr auf den fünften Tabellenplatz abrutschen.

Die Gefahr eines solchen Absturzes im Saisonfinale wäre sowieso nur noch äußerst gering gewesen, doch Maximilian Beier (8.) und Serhou Guirassy (14.) beseitigten gleich in der Anfangsphase letzte Zweifel. Ramy Bensebaini (32.) erhöhte noch vor der Pause, der achte Heimsieg nacheinander gegen den SC geriet zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Fábio Silva (87.) besorgte den Endstand. ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer stand beim BVB über die volle Spielzeit auf dem Feld.

Für Freiburg war es hingegen der nächste herbe Dämpfer innerhalb weniger Tage: Erst am Donnerstag war das Team von Trainer Julian Schuster im Halbfinale des DFB-Pokals beim VfB Stuttgart gescheitert. Diese Niederlage schien den Freiburgern noch in den Knochen zu stecken, insbesondere zu Beginn des Spiels fanden sie kein Mittel gegen den BVB.