Gall bei Katalonien-Rundfahrt Etappen-Sechster

Radprofi Felix Gall hat bei der vierten Etappe der Katalonien-Rundfahrt nach einer starken Vorstellung den sechsten Platz belegt.

Der Osttiroler kam am Donnerstag bei der Bergankunft am Montserrat in der Nähe von Barcelona in einer Verfolgergruppe drei Sekunden hinter Tagessieger Primoz Roglic ins Ziel. Der Slowene (Red Bull-Bora) entschied den Zielsprint anders als tags zuvor knapp gegen Juan Ayuso (UAE) für sich und übernahm zeitgleich mit dem Spanier die Gesamtführung.

Für den 35-jährigen Roglic war es der erste Tagessieg des Jahres. Gall, der auf der ersten Etappe bereits fast drei Minuten verloren hatte, verbesserte sich um acht Positionen auf den 24. Rang (+3:19 Min.). „Die letzten Tage waren ein bisschen zäh. Heute war es umso wichtiger, dass ich im Finale mit dabei war. Für mich war es eine wichtige Bestätigung, dass die Form noch vorhanden ist“, sagte Gall. Die Katalonien-Rundfahrt endet am Sonntag nach sieben Etappen in Barcelona.

(APA)/Bild: Imago