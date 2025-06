Gall nach Soloflucht bei Tour de Suisse Tagesvierter

Radprofi Felix Gall hat auf der vorletzten Etappe der diesjährigen Tour de Suisse einen Top-drei-Platz nur knapp verpasst.

Der Osttiroler vom Team Decathlon setzte am Samstag drei Kilometer vor dem Ende eine Attacke, wurde aber kurz vor dem Ziel eingeholt. Der Portugiese Joao Almeida holte sich im Sprint den Tagessieg. Gall wurde Vierter, machte in der Gesamtwertung zwei Plätze gut und ist nun Fünfter. Felix Großschartner belegte den sechsten Platz.

Almeida (UAE Team Emirates) verbesserte sich in der Gesamtwertung vom dritten auf den zweiten Platz und liegt dank der Zeitbonifikation nur noch 33 Sekunden hinter Leader Kevin Vauquelin (Arkea – B&B Hotels). Der Franzose kam zeitgleich mit Almeida und hinter dem Briten Oscar Onley als Dritter ins Ziel. Gall hat gesamt zweieinhalb Minuten Rückstand.

Gall: „Bestes Rennen bisher in der Saison“

„Ich habe mich wieder gut gefühlt“, meinte Gall im ersten Interview im Ziel. „Ich wollte es im Finale noch einmal probieren, es war aber ein wirklich harter Anstieg, da gab es eigentlich überhaupt keine flachen Passagen.“ Etwa 900 Meter vor dem Ziel wurde der 27-Jährige von der Gruppe um Almeida und Vauquelin geschnappt. Insgesamt könne er aber zufrieden sein, meinte Gall. „Es ist das beste Rennen bisher in dieser Saison. Ich habe ein wirklich gutes Trainingscamp gehabt und hier viel Selbstvertrauen getankt.“

Den Sieg werden sich wohl Vauquelin und Almeida unter sich ausmachen. Physisch ist Almeida stärker einzuschätzen. Hat der 26-Jährige auch am Sonntag die nötigen Beine, dürfte ihm im anspruchsvollen Anstieg zur Stockhütte niemand das Wasser reichen. Das Zeitfahren, das in Beckenried am Ufer des Vierwaldstättersees beginnt, ist gut zehn Kilometer lang und führt über 830 Höhenmeter.

