Gall Zweiter zum Auftakt der Tour of the Alps

Rad-Profi Felix Gall ist ausgezeichnet in die fünftägige Rundfahrt Tour of the Alps gestartet.

Der Osttiroler Decathlon-Kapitän musste sich am Ostermontag auf der ersten Etappe über 144 km rund um San Lorenzo Dorsino bei Trient nur dem Italiener Giulio Ciccone (Lidl-Trek) im Sprint geschlagen geben. „Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem Start“, meinte Gall, der in der Gesamtwertung nun vier Sekunden Rückstand auf Ciccone hat.

Galls französischer Teamkollege Paul Seixas belegte am Montag Rang drei. Gall selbst hatte 16 km vor dem Ziel noch eine Reifenpanne, diese hinderte den 27-Jährigen nicht daran, um den Sieg mitzukämpfen. „Ich habe mich sehr gut gefühlt. Das Finale war dann ein bissl speziell, weil niemand wirklich die Kontrolle übernehmen wollte. Eine gute und wichtige Bestätigung, so in das Rennen zu starten“, bilanzierte Gall, der vor zwei Jahren Gesamt-Neunter bei der Tour of the Alps war.

Die zweite Etappe am Dienstag führt über 180 km nach Sterzing. Am Donnerstag und Freitag rollt der Tross durch Galls Heimat Osttirol.

(APA)/Bild: Imago