Gallhuber kehrt in Levi nach knapp 600 Tagen zurück

Der Österreichische Skiverband hat am Dienstag sein neunköpfiges Aufgebot für die beiden ersten Weltcup-Slalom-Rennen der Saison am Samstag und Sonntag (jeweils 10.00/13.00 Uhr) in Levi nominiert.

Mit von der Partie in Finnland ist erstmals nach knapp 600 Tagen auch Katharina Gallhuber, die nach ihrer Knieverletzung ihr Weltcup-Comeback feiert. In internen Zeitläufen sicherte sich Marie-Therese Sporer den noch freien Platz.

Aufgebot Ski Austria – Frauen für Levi: Nina Astner, Stephanie Brunner, Katharina Gallhuber, Franziska Gritsch, Lisa Hörhager, Katharina Huber, Katharina Liensberger, Marie-Therese Sporer und Katharina Truppe.

(APA)

Artikelbild: GEPA