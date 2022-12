Gandler in Frankreich als beste ÖSV-Athletin auf Rang 20

Anna Gandler hat am Freitag im 7,5 km-Sprintbewerb der Biathletinnen in Le Grand-Bornand ihr bisher bestes Weltcup-Ergebnis vorgelegt. Mit Rang 20 war die Tirolerin zugleich auch beste Österreicherin, Lisa Hauser wurde 22. Der Sieg ging erstmals überhaupt an eine andere Anna, nämlich die Schwedin Anna Magnusson, die fehlerfrei in 21:04,7 Minuten durchkam. Gandler hatte mit einem Fehlschuss 57,6 Sek. Rückstand.

Magnusson gewann 12,8 Sekunden vor ihrer Landsfrau Linn Persson (1 Fehlschuss) und 15,2 vor der Deutschen Denise Herrmann-Wick (1). Letztere verpasste damit zwar ihren zehnten Weltcupsieg, die Einzel-Olympiasiegerin brachte sich aber in eine gute Ausgangslage für die Verfolgung am Samstag (14.15 Uhr). Drittbeste ÖSV-Dame war Dunja Zdouc, die fehlerfrei auf Platz 27 (+1:03,8 Min.) kam.

(APA) / Bild: GEPA