Gandler in Oberhof-Verfolgung 28., Männer-Staffel gibt auf

Anna Gandler hat in der Verfolgung des Biathlon-Weltcups in Oberhof eine Verbesserung verpasst.

Die Tirolerin klassierte sich am Sonntag nach vier Fehlschüssen als 28., der Sieg ging an die Schwedin Elvira Öberg. Österreichs Männer-Staffel erreichte davor nicht das Ziel, nachdem Schlussläufer Fredrik Mühlbacher nach dem Liegendschießen aufgab. Dominic Unterweger, Simon Eder, Fabian Müllauer und Mühlbacher waren zur Halbzeit der 4 x 7,5 km noch auf Zwischenrang sechs gelegen.

Der Sieg ging an die Norweger, die sich in einer knappen Entscheidung vor Frankreich (+2,6 Sek.) und Schweden (+3,8 Sek.) durchsetzten. Bei den Norskern musste Johannes Dale-Skjevdal zweimal in die Strafrunde, seinen Mannschaftskollegen Martin Uldal und Vetle Sjaastad Christiansen gelang aber eine erfolgreiche Aufholjagd. Auch die beiden Teamrennen zuvor hatte Norwegen gewonnen. Für die ÖSV-Staffel begannen Unterweger und Eder stark, Routinier Eder führte das Feld kurz sogar an und übergab als Sechster. Müllauer musste nach Schießfehlern dann zweimal in die Strafrunde, ehe Mühlbacher wegen Atemproblemen aufgab.

Bei den Frauen holte Öberg nach dem Sprint den nächsten Sieg vor der Finnin Suvi Minkkinen sowie ihrer Schwester Hanna Öberg. Hinter Gandler klassierten sich Anna Juppe (48.) und Dunja Zdouc (55.) im hinteren Feld. Die zuletzt erkrankte Lisa Hauser fehlte in Oberhof.

(APA) / Bild: Imago