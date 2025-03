Gasser verpasst WM-Edelmetall im Slopestyle

Snowboarderin Anna Gasser hat bei den Freestyle-Weltmeisterschaften im Schweizer Engadin eine Medaille im Slopestyle verpasst.

Die 33-jährige Kärntnerin wurde am Freitag auf dem Parcours am Corvatsch Fünfte und fuhr 2,84 Punkte am Podest vorbei. Die Doppel-Olympiasiegerin musste sich im Finale am Corvatsch der neuseeländischen Favoritin Zoi Sadowski Synnott sowie den drei Japanerinnen Kokomo Murase, Reira Iwabuchi und Mari Fukada geschlagen geben.

Bei schlechten Sichtverhältnissen zeigte Gasser einen starken ersten Run, für den sie 80,71 Punkte erhielt. Damit lag sie zunächst auf Rang drei. Im zweiten Durchgang konnte der ÖSV-Star nicht mehr zulegen und stürzte im Finish. „Das ist bitter, weil ich im Slopestyle immer ziemlich knapp dabei bin auf ein, zwei Punkte und es sich immer knapp nicht ausgeht. Mit meiner Form bin ich zufrieden. Leider zählen bei der WM nur die Medaillen. Die anderen waren halt besser, sie haben noch etwas drauflegen können und ich nicht“, sagte Gasser im ORF.

Medaillenchance im Big Air

Slopestyle-Olympiasiegerin Sadowski Synnott zeigte im zweiten Run eine Topleistung, erhielt dafür 90,15 Punkte und sprang damit von Platz fünf auf eins. Zweite wurde Murase mit 87,02 Zählern vor Iwabuchi (83,55). Gasser, die auch noch von Fukada überholt wurde, verpasste damit ihre erste Slopestyle-WM-Medaille seit zehn Jahren. Titelverteidigerin Mia Brookes aus Großbritannien wurde Sechste.

Gasser startet kommende Woche noch in ihrer Paradedisziplin Big Air, da ist sie Titelverteidigerin. „Die Top 5 von heute sind auch die Favoriten für den Big Air“, lautete ihre Einschätzung. Die zweite ÖSV-Teilnehmerin, Hanna Karrer, hatte am Donnerstag in der Qualifikation das Slopestyle-Finale verpasst. Bei den Männern war Clemens Millauer früh gescheitert.

(APA) / Bild: Imago