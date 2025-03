Gasser verzichtet auf Antreten in Flachauwinkl

Snowboarderin Anna Gasser hat am Donnerstag auf ein Antreten in der Qualifikation für den Slopestyle-Weltcup in Flachauwinkl verzichtet.

Die Big-Air-Doppelolympiasiegerin bekam auf dem nach Schneefall in der Nacht sehr feuchten Untergrund nicht genug Speed. Vor allem am letzten Kicker war dieser an der Grenze, wie die Kärntnerin beim Training in der Früh festgestellt hatte. In Hinblick auf die WM im Engadin wollte sie kein Risiko eingehen.

U.a. trat auch die Britin Mia Brookes, die im Gesamt- und Slopestyle-Weltcup führt, nicht an. Die Österreicherinnen Hanna Karrer und Selin Lakatha schafften es nicht in das Finale.

(APA)/Bild: GEPA