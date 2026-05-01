Gastspiel beim GAK: WSG Tirol will Klassenerhalt fixieren

Die WSG Tirol kann neben der SV Ried und dem SCR Altach in der drittletzten Runde der ADMIRAL Bundesliga den Klassenerhalt fixieren.

Die Wattener sind am Samstag (ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X) zu Gast beim GAK. Die Steirer brauchen im Abstiegskampf jeden Punkt, die Tiroler sind bei einem Sieg durch.

GAK mit Negativserie

Der GAK hat sich durch eine Negativserie wieder ins Auge des Abstiegskampfs manövriert. Nach nur einem Zähler aus den letzten vier Matches und der Niederlage im Lavanttal ist der Vorsprung auf den WAC auf einen Punkt zusammengeschmolzen. „Wir bewahren Ruhe und haben mit den Spielern gute Gespräche geführt“, sagte Trainer Ferdinand Feldhofer, der gegen die WSG Zählbares erwartet. „Wir werden voll auf drei Punkte gehen, das wird auch notwendig sein.“ Fehlen könnte der angeschlagene Grazer Toptorjäger Ramiz Harakate. „Es wird sehr knapp“, befürchtete Feldhofer.

Während er fix auf den gesperrten Stürmer Alexander Hofleitner verzichten muss, fehlt bei der WSG Angreifer Ademola Ola-Adebomi aus dem gleichen Grund. Auch Lukas Hinterseer (Knöchel) und Benjamin Böckle (Muskelblessur) fallen aus. Mit einem Sieg würde sich die Mannschaft von Philipp Semlic aller Sorgen entledigen, mit einem Remis behält man die Steirer zumindest auf Distanz (drei Punkte). Die 1:5-Heimpleite im März gegen den GAK steht aber als Warnung. „Wir wissen, was wir falsch gemacht haben“, sagte Semlic. „Wir sind hochmotiviert, es diesmal besser zu machen.“

(APA)

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