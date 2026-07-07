Gauff erste Halbfinalistin in Wimbledon

Coco Gauff (22) ist als erste Spielerin in das Halbfinale von Wimbledon eingezogen und darf weiter von ihrem ersten Titel beim bedeutendsten Tennisturnier des Jahres träumen. Im Duell mit ihrer US-amerikanischen Landsfrau Jessica Pegula (32) setzte sich die Weltranglistensiebte 4:6, 6:3, 6:3 auf dem Centre Court durch.

Gauff, die 2023 bei den US Open und im vergangenen Jahr bei den French Open gewann, steht erstmals beim Rasenklassiker in der Runde der letzten vier. Dort trifft sie nun auf die viermalige Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka aus Japan oder die Tschechin Karolina Muchova.

Für Pegula, die 2024 das Finale der US Open gegen Aryna Sabalenka verloren hatte, platzten dagegen alle Hoffnungen auf den ersten Grand-Slam-Erfolg.