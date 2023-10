Gauff verlängert in Peking Siegesserie

US-Open-Champion Coco Gauff hat am Freitag in Peking ihre Siegesserie fortgesetzt. Die US-Amerikanerin eliminierte im Viertelfinale des WTA-1000-Turniers die Griechin Maria Sakkari mit 6:2,6:4 und hat damit ihre letzten 16 Spiele auf der Tour gewonnen. Das ist die längste Serie bei den Frauen in diesem Jahr. Gegnerin im Halbfinale ist die an Nummer zwei gesetzte Polin Iga Swiatek. Für die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka aus Weißrussland kam hingegen das Aus.

„Es wird ein hartes Match“, prophezeite Gauff mit Blick auf Swiatek, gegen die sie in acht Partien bisher sieben Mal verloren hat. Das letzte Duell im Halbfinale von Cincinnati ging aber an die 19-Jährige. Swiatek gewann im Viertelfinale gegen die Französin Caroline Garcia mit 6:7(8),7:6(5),6:1. Sabalenka unterlag unterdessen Elena Rybakina mit 5:7,2:6. Die Kasachin, die das diesjährige Finale der Australian Open gegen Sabalenka verloren hatte, trifft im Halbfinale am Samstag auf die Russin Ljudmila Samsonowa.

Unterdessen haben sich Wimbledonsiegerin Marketa Vondrousova, die French-Open-Finalistin Karolina Muchova und die Tunesierin Ons Jabeur für die WTA Finals vom 29. Oktober bis 5. November qualifiziert. Das Trio buchte die letzten Tickets für das Saisonabschluss-Turnier im mexikanischen Cancun, an dem auch Sabalenka, Swiatek, Gauff, Rybakina und Jessica Pegula teilnehmen werden.

(APA/Reuters)

