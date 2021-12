Gebauer im Tor! So startet der LASK gegen Helsinki

Das letzte Conference-League-Gruppenspiel gegen HJK Helsinki hat für den LASK am Donnerstag (ab 18 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 – Streame mit dem SkyX-Traumpass) mehr Bedeutung als den Linzern lieb sein kann.

So locker man international zu Platz eins kam, in der Fußball-Bundesliga kämpft man um die Form – und den Anschluss an die Top sechs. Das Schaulaufen in Klagenfurt soll einerseits Motivationsspritze sein, bietet andererseits die Chance zur Rotation. Diese Elf schickt Trainer Andreas Wieland auf den Rasen:

Bild: GEPA