Geburtstagsfeier: Hartberg-Präsidentin Annerl spendiert Fans bei Heimspiel wieder Getränke

Grund zur Freude bei den Fans des TSV Hartberg. Wie auch schon in der vergangenen Bundesliga-Runde wird es beim kommenden Heimspiel der Oststeirer gegen die Wiener Austria (am Sonntag ab 13:30 live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky-X-Traumpass) wieder Freigetränke für Zuschauer geben. Das hat der Verein am Montag bekanntgegeben.

Anlass ist die Geburtstagsfeier von Vereinspräsidentin Brigitte Annerl. Hartberg-Fans sind nach dem Spiel bis 18 Uhr auf Getränke am Stadiongelände eingeladen. Auch die Austria-Fans kommen zum Zug: Im Auswärtssektor sind die Getränke in der Halbzeitpause gratis.

Bereits Anfang September spendierte Annerl dem Anhang der Hartberger beim Auswärtsspiel in Wolfsberg Getränke.

Bild: GEPA